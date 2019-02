–¡Nooo! Yo trato de tener los pies sobre la tierra y no creerme mejor que los otros. Hay una experiencia que me marcó muchísimo: el suicidio de Bernard Loiseau, con quien trabajé (el prestigioso chef se mató en febrero de 2003, cuando le quitaron una de sus tres estrellas). Uno no tiene que hacer las cosas por los premios, sino para darles placer y emoción a sus comensales. Ese principio me guió durante toda mi carrera y no lo voy a cambiar.