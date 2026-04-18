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México vs Puerto Rico EN VIVO: Las tricolor buscarán asegurar su pase al Mundial 2027 ante las boricuas

Sigue el minuto a minuto del partido de la Concacaf Women’s Qualifiers en directo desde el Estadio Nemesio Diez

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La Selección Femenil Mexicana buscará imponer condiciones en el Nemesio Diez de Toluca para dar un paso firme hacia el Mundial Femenino 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (X/ @Miseleccionfem)
La Selección Femenil Mexicana buscará imponer condiciones en el Nemesio Diez de Toluca para dar un paso firme hacia el Mundial Femenino 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (X/ @Miseleccionfem)
23:31 hsHoy

¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda de las eliminatorias de Concacaf?

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

México se enfrentará el próximo sábado a Puerto Rico para buscar su boleto a la fase final de los clasificatorios

México se enfrentará el próximo sábado a Puerto Rico para buscar su boleto a la fase final de los clasificatorios. (Instagram: Miseleccionfem)
México se enfrentará el próximo sábado a Puerto Rico para buscar su boleto a la fase final de los clasificatorios. (Instagram: Miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil disputará este sábado su boleto a la segunda fase de las eliminatorias mundialistas ante Puerto Rico en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, donde un empate le bastará al tricolor para sellar su pase al torneo final.

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23:25 hsHoy

La Selección Femenil Mexicana goleó a Islas Vírgenes en su último encuentro:

Selección Mexicana Femenil golea a Islas Vírgenes en partido clasificatorio para el Mundial Brasil 2027

El equipo azteca quiere asegurar su pase a la Copa del Mundo en una de las confederaciones más competidas

Con gran parte de sus estrellas, México impuso su condición de favorita y agregó otros tres puntos a la clasificación. (TW Selección Mexicana Femenil)
Con gran parte de sus estrellas, México impuso su condición de favorita y agregó otros tres puntos a la clasificación. (TW Selección Mexicana Femenil)

La Selección Mexicana Femenil logró una victoria contundente de nueve goles a cero frente al representativo de Islas Vírgenes, en el estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas.

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23:21 hsHoy

Puerto Rico presenta a su once inicial para enfrentar a México:

  • S. Martínez – Portera (1)
  • V. García – Defensa (2)
  • C. Cosme – Defensa (3)
  • A. DiOrio – Defensa (16)
  • E. González – Mediocampista (13)
  • J. DeJesús – Mediocampista (10)
  • E. González – Mediocampista (19)
  • D. Marcano – Delantera (7)
  • J. Aguilera (C) – Delantera (14)
  • M. Tapia – Delantera (6)
  • J. Bedoya – Delantera (21)
23:16 hsHoy

¿A qué hora es el México vs Puerto Rico en el Estadio Nemesio Diez?

México vs Puerto Rico: cuándo y dónde ver al tri femenil mayor en la clasificación para el Mundial Brasil 2027

La última jornada determinará el futuro internacional del equipo con el apoyo de la afición en Toluca

El conjunto azteca se medirá ante un equipo isleño que busca arrebatarle puntos a uno de los equipos más poderosos del área. (TW @Miseleccionfem)
El conjunto azteca se medirá ante un equipo isleño que busca arrebatarle puntos a uno de los equipos más poderosos del área. (TW @Miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil jugará el partido decisivo del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca.

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23:07 hsHoy

La Selección Mexicana Femenil recibe a Puerto Rico este sábado 18 de abril en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, con la mira puesta en asegurar su clasificación al Campeonato Concacaf W y dar un paso firme hacia el Mundial Femenino 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México, actualmente en el lugar 28 del ranking FIFA, buscará aprovechar la localía y su superioridad ofensiva, liderada por Charlyn CorralMaría Sánchez y Stephany Mayor, ante un conjunto puertorriqueño que llega invicto y ha mostrado calidad.

Con gran parte de sus estrellas, México impuso su condición de favorita y agregó otros tres puntos a la clasificación.
Charlyn Corral, María Sánchez y Stephany Mayor liderarán el ataque de la Selección Mexicana Femenil ante Puerto Rico. (TW Selección Mexicana Femenil)

A pesar de las ausencias de piezas clave como Jacqueline Ovalle y Diana Ordóñez, el duelo promete intensidad desde el inicio, con las mexicanas decididas a sellar el boleto a la siguiente fase.

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