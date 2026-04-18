México vs Puerto Rico EN VIVO: Las tricolor buscarán asegurar su pase al Mundial 2027 ante las boricuas

¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda de las eliminatorias de Concacaf?
La Selección Mexicana Femenil disputará este sábado su boleto a la segunda fase de las eliminatorias mundialistas ante Puerto Rico en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, donde un empate le bastará al tricolor para sellar su pase al torneo final.
La Selección Femenil Mexicana goleó a Islas Vírgenes en su último encuentro:
La Selección Mexicana Femenil logró una victoria contundente de nueve goles a cero frente al representativo de Islas Vírgenes, en el estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas.
Puerto Rico presenta a su once inicial para enfrentar a México:
- S. Martínez – Portera (1)
- V. García – Defensa (2)
- C. Cosme – Defensa (3)
- A. DiOrio – Defensa (16)
- E. González – Mediocampista (13)
- J. DeJesús – Mediocampista (10)
- E. González – Mediocampista (19)
- D. Marcano – Delantera (7)
- J. Aguilera (C) – Delantera (14)
- M. Tapia – Delantera (6)
- J. Bedoya – Delantera (21)
¿A qué hora es el México vs Puerto Rico en el Estadio Nemesio Diez?
La Selección Mexicana Femenil jugará el partido decisivo del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca.
La Selección Mexicana Femenil recibe a Puerto Rico este sábado 18 de abril en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, con la mira puesta en asegurar su clasificación al Campeonato Concacaf W y dar un paso firme hacia el Mundial Femenino 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
México, actualmente en el lugar 28 del ranking FIFA, buscará aprovechar la localía y su superioridad ofensiva, liderada por Charlyn Corral, María Sánchez y Stephany Mayor, ante un conjunto puertorriqueño que llega invicto y ha mostrado calidad.
A pesar de las ausencias de piezas clave como Jacqueline Ovalle y Diana Ordóñez, el duelo promete intensidad desde el inicio, con las mexicanas decididas a sellar el boleto a la siguiente fase.