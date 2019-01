–Ese día estuvimos reuniéndonos cuatro horas, con idas y vueltas. En este mismo escritorio pasó todo, con Infantino incluido. Los médicos de Conmebol decían que los jugadores de Boca estaban bien y tenían que jugar. Y yo creía que psicológicamente no podían estar bien. Bajé a ver a Marcelo y no me hizo falta decirle nada: él pensaba lo mismo. Cuando volví seguía la discusión y casi que había una exigencia de parte de Conmebol de jugar sí o sí. Entonces me acerco a Angelici y le digo al oído: "Andá al vestuario tranquilo, que yo te voy a apoyar para postergar este partido". Se fue, volvió… Estaba golpeado mal, porque sentía lo que pasaba en su vestuario, en las redes sociales… El presidente de la Conmebol me preguntó qué pensaba y le dije que había que postergarlo. Me preocupaba la gente, que estaba en la cancha desde la una. Nos pidió firmar una nota con la postergación hasta el día siguiente. Firmamos. Pero si entonces los jugadores no estaban bien, era lógico seguir posponiéndolo. Lo que nunca pensé es que esa noche estaban armando algo para pedir los puntos en la Conmebol. Tampoco critico que hiciera eso. Porque probablemente haya tenido la presión de dirigentes, cuerpo técnico, jugadores… No sé si fue una decisión muy personal de él. Le critico, sí, que nunca me dijo que iba a hacer la presentación. Si me llamaba y me decía: "Rodolfo, tengo un problema. La palabra que te di no la puedo cumplir"…