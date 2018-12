Saldo del balance: "más positivo, imposible". Desde alguna mesa de algún restaurante de Beverly Hills, Tini enumera todas esas "cosas que nunca en mi vida hubiese imaginado", según describe. "Miro hacia atrás y me asombro. Canté con Luis Fonzi en el Colón –en el Festival Unicos–, tuve el privilegio de cerrar la cuarta edición de los Latin Music Awards –cantando La cintura, con Alvaro Soler y Flo Rida), me nombraron embajadora de las fragancias de Agatha Ruiz de la Prada, ¡Y rodé una película en China (con escenas en Praga), dirigida por Jackie Chan! Formé parte de La Voz, con cuatro talentosísimos como Ricardo (Montaner), la Sole (Pastorutti), Axel y Marley. Y, además, pasó algo con mi música muy mágico. Este segundo disco (N.d.R.: Quiero volver, el segundo como solista, sucesor de Tini), el primero que habla realmente de mí, me abrió puertas impensadas en tan poco tiempo…", dice.