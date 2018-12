–Mirá, la otra vez, que me pasó en mi casa a principios de este año, tuve ese episodio y me desperté. Estaba con mi ex. Me dijo: "Te desmayaste, convulsionaste". Y después seguimos durmiendo. No fue tan violento porque estábamos en la cama y no me golpeé. Al día siguiente también me puse a hacer cosas. Fue lo mismo esta vez, pero sólo que fue en la calle y todo el mundo se enteró. También pasó que una chica me quiso acostar en el piso y me golpeé por estar temblando. Imaginate que cancelaba todo y me quedaba en mi casa deprimido. No, yo hice todo. Festejamos mi cumpleaños (N. de la R.: a dos días del episodio epiléptico) y el miércoles siguiente presenté mi disco.