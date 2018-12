Oscar y Globo de Oro como Actriz en 2015 por el filme La habitación, la rubia de 1,70 metro bien proporcionado, rostro con hipnóticos ojos marrones y bastante control de sus palabras y sus gestos, agregó: "Me siento muy agradecida de interpretar a este personaje. Si ahora tengo más confianza en mí se lo debo a ella. Ella me empujó. Emana tanto poder, que encarnarla me hizo sentir mucho más repecto por mí. Espero que las haga sentir así cuando salgan del cine", señaló ante el grito de cientos de damas felices por sus palabras y orgullosas del continuo apoyo que Larson les brinda a las mujeres. Un aspecto que, según, sus ya miles de admiradoras, "la convertirán a Brie y a Capitana Marvel en íconos de nuestros derechos femeninos".