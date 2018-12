Los números aseguran que la CCXP ya es la Comic Con "mais grande do mundo", y lanzan un dato irrebatible: las 220 mil personas que asistieron a su anterior versión, superaron las cifras obtenidas a lo largo de los años en cada uno de los eventos de su estilo más famosos del planeta: La Comic Com de San Diego y Nueva York (Estados Unidos), la Lucca Comics and Games en Italia, el Comiket en Japón y el Festival Internacional de la Historieta de Angulema, en Francia.