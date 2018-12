–Sí, un amigo que me había escuchado cantar me convenció de grabar un videíto interpretando Perfect, de Ed Sheeran, y subirlo a Instagram (N. de la R.: está en @vazquezfran). Lo hice y fue un quiebre. Porque mis conocidos me empezaron a decir: "¿Me estás jodiendo?"; "¿Cómo que te gusta cantar…?". De a poco me empecé a animar a subir videos. Cuando vi la convocatoria de Talento Fox en las redes pensé: "¡Qué buena oportunidad! Pero no hay chance de que me anote… No me animo a cantar ni frente a mis amigos". Hasta que un día me llegó por mail el flyer del casting y después de viajar a Lincoln, donde está mi esencia, decidí mandarme. Al día siguiente me llamaron. Así empezó todo.