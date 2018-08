W: Cuando arranqué con esto, hace ya muchos años, me bullearon ("me hicieron bullying"). Nadie creía en mi género. Todo el mundo me decía: "Es pasajero". Si me hubiera dejado llevar por aquellos comentarios, hoy no estaría aquí. Para hacer grandes cosas necesitas sentirte emocionalmente bien. No hablo sólo de la música, sino de cualquier profesión.

L: Cuando grabé mi primer disco solista, que fue de manera independiente, no paraban de decirme que estaba loca, que ese tipo de pop no era para Sudamérica, y un montón de cosas que me asustaban y me hacían dudar. Pero aprendí que cuando lográs trascender esas situaciones y vas por lo tuyo, no te para nadie.

Diego: (Piensa)… Uno va cambiando, y con eso, sus miedos. En algún punto, esta profesión se parece a la medicina: siempre tenés que estar actualizándote, porque todo va evolucionando. Hay que reinventarse. Mi música no es la misma desde que empecé. Uno se va abriendo, rompiendo barreras y prejuicios.