–Te explico lo que pasa con mi apellido: todos quieren que toque el bandoneón, que cante tangos o toque mientras hay quince parejas de baile. Y eso no va a suceder. Me han llamado de compañías de tango y yo nunca agarré viaje. Podría estar por el mundo haciendo ese tipo de trabajo, pero no me interesa. Me gusta hacer músicas nuevas, mejorar en lo personal como instrumentista… Ese es nuestro camino.