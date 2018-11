Ocho meses después, juntos otra vez y en la entrevista de tapa de esta edición, Tini explica el motivo de aquella decisión: "Fue la distancia, siempre dije que era difícil, pero no imposible. Finalmente no pudo con nuestro amor. Siempre fui pro de las segundas oportunidades. Cuando hay amor no tiene sentido forzarse a olvidar. Esta vez vamos sin presión, ni aceleres. Yo soy muy de hacerme la cabeza y ya no saco conclusiones. Estoy aprendiendo a ser relajada. La lejanía siempre provoca ansiedad. Y la ansiedad conflictos".