"Quiero elevar la cultura latina, hacer cosas que no sólo me sumen a mí", dijo el intérprete de Mi gente y colaborador de Beyoncé que llegó a boca de Barack Obama. "¿Quién no ama a Balvin y al reggaeton?", había lanzado el ex presidente norteamericano, que cayó en las redes del efecto Balvin y compartió su fanatismo en un evento con el candidato a senador Jacky Rosen, el pasado 22 de octubre. "Fue una verdadera sorpresa lo que pasó. Me gusta que pueda apoyar mi movimiento; la verdad que es algo muy cool", explicó el artista urbano.