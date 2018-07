–Creo que en medio de un debate sobre el aborto –en el cual cada uno puede tener su opinión personal, basada en sus convicciones religiosas–, Albino le mintió a la gente diciéndole que los profilácticos no sirven porque, entre otras cosas, el virus atraviesa la porcelana. Cuando lo leí me pregunté: "¿De dónde lo sacó?". ¡Y llegué a 1899! Hace 119 años, cuando se descubrieron los virus, éstos pasaban de largo por filtros porosos de porcelana no esmaltada. Pero los preservativos no son de porcelana, sino de látex. Yo lo invitaría a ir a cualquier hospital público o centro de salud –donde se deben entregar gratuitamente preservativos, porque tenemos en vigencia una ley de salud sexual y reproductiva–, que lo llene con agua y que se fije si filtra. Por otra parte, los virus son parásitos obligados, de modo que sólo viven dentro de células, por lo que deberían filtrar semen. Lo cual es absurdo, porque no filtran ni agua. Me molestó que le mienta a la gente de esa manera, porque muchos podrían empezar a dudar, o a decir: "Entonces no voy a usar preservativo, total no sirve". Allí está el peligro de que crezca no sólo la infección por el HIV, sino también otras enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, la blenorragia, el virus HPV –que puede producir cáncer–, las hepatitis B y C, además de embarazos no deseados.