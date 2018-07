Da: Ya no los tengo. Los perdí hace muchos años. Villa María Selva no es lo que era: me quedo con los recuerdos.

Mi: Es que ellos se fueron a vivir a Buenos Aires. Yo, que me quedé en Santa Fe, sí los conservo.

Chino: Hay mucha emoción por lo que va a pasar en Santa Fe. Hay gente que nos conoce desde que pateábamos la peatonal buscando pelucas en los maniquíes.

Da: Mi primera peluca, la del personaje de La Pochola, era de la Pelusa Monzón, la primera mujer de Carlos. Ella usaba un corte carré, estilo Rafaela Carrá. Me la trajo un amigo en común, el Tato, que murió.

Mi: Yo iba los viernes a Etam, porque mi mamá compraba en ese negocio y conocía a la gerenta. Me prestaban los vestidos para actuar el fin de semana y los devolvía. Desde el principio hice a Mercedes Sosa, que en una época usaba un poncho azul. Así que agarré un mantel de ese color de mi vieja y lo agujereé. Al otro día volvía a cubrir la mesa. ¡Mirá lo crotos que éramos…!

Da: Cuando hacía Topacio, los zapatos eran de mi tía Helga, y yo necesitaba 42-43. Al venir a Buenos Aires busqué zapatos como loco. Entonces no había tantos travestis…

Chi: ¡En los primeros años hasta nos hicieron posar con un tigre para una nota!

Da: Y para que la foto fuera buena, teníamos que estar cerca de la tigresa, que era grande como un pony y había rasguñado a su cuidador. Estaba el tipo con la cadena, con la mano vendada, y nosotros ahí.

Mi: Nos decían "acérquense, acérquense…". Yo temblaba.

Chi: ¡Los tres! Pero por una nota hacíamos cualquier cosa.

Mi: Todo era así. Arrancamos con un Renault 12 del Oreja, de Raúl Fernández. Y él terminó siendo nuestro primer manager por casualidad; yo lo conozco desde la secundaria. Al año siguiente de debutar todavía dábamos clases de Educación Física con el Chino, y Dady era empleado público en la sección Sepelios de la obra social IAPOS. Ahí tomamos la decisión de dejar la docencia, porque con Midachi ganábamos dos o tres veces más que en el colegio.