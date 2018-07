–Emotivo e inolvidable. Habíamos llevado unos huevos de Pascua y no sabían qué eran. ¡Nunca habían visto uno! Les preguntaban a sus maestros si eran para patear: no entendían que se comían… Lo cuento y me emociono… O les mostrabas un caballo de madera y no sabían que eran para jugar… ¡porque esos chicos nunca habían tenido un juguete! A nosotros nos miraban como marcianos. Tampoco habían visto un tipo tatuado… El segundo día empezamos a pintar la escuela. Bajamos los juguetes y las cosas de la camioneta y se soltaron: se subían, tocaban la guitarra con nosotros, nos abrazaban… Aquella primera experiencia nos enseñó mucho. En lo personal, me enamoré de esas historias, de la posibilidad de dar, de acompañarlos, de que nos integren a sus afectos.