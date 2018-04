–Sí, como todas las mujeres del planeta. Es algo naturalizado en la sociedad. No existe la mina que no haya sido acosada. Yo tuve infinidad de situaciones que no supe manejar. No hablo sólo de acoso sexual: hay muchas formas. A veces no tuve el valor de decirle a un hombre que se calle y no me diga más cómo me quedaba la ropa puesta, ni cómo era mi cuerpo. Me daban ganas de vomitar cada vez que veía esas cosas. Yo muchas veces me callaba, porque era mi laburo y no quería generar mal clima. Pero hoy no me callo más.