-Trato de hacer música popular, pop, esa que está llena de melodías pegajosas y buenas letras combinando con todos los estilos que me salgan. Siempre escuché de todo, soy muy abierto, no discrimino géneros musicales. Me gusta toda la música. Influencias musicales tengo realmente muchas y con cada banda que no nombro siento que dejo una gran influencia afuera. Con Internet y la capacidad de descargarme toda la música del mundo, nunca me quedé en un género mucho tiempo, sino que fui evolucionando constantemente. Obvio que tengo bandas preferidas, pero sigo pensando que no son las que me definen.