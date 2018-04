"La preparó en dos semanas. Me emociona verla triunfar. Siempre supe que le iba a llegar un papel así, porque a la gente buena le pasan cosas buenas. Tiene el trabajo como bandera. Por eso me gusta venir a verla: me siento en la última fila y se me llena el pecho de orgullo", apunta el actor, que por estos días rueda Rumbo al mar, la película que interpretará junto a su papá, Santiago Bal, y será panelista de Pampita Online, el programa de las tardes de Telefe.