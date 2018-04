–Interpreto a una actriz de teatro que tiene la oportunidad de trabajar con una directora a quien admira. Todos los actores deben instalarse en un hospital psiquiátrico abandonado. Yo justo tengo un padre con problemas mentales, que está a mi cuidado. No sé si entrar o no a la obra… Finalmente decido que sí, y cuando llego me doy cuenta de que tengo que competir por ese personaje con una de mis mejores amigas. Algo me empieza a hacer ruido con el lugar y la directora, y no sé si me estoy volviendo loca o si lo que sospecho es real. No te puedo aclarar mucho, para no revelar el hilo conductor. La directora les propone a los actores que padezcan insomnio durante varios días, para lograr una mejor composición. Y empiezo a darme cuenta de que hay atrapados espíritus de pacientes del pasado. Por momentos se torna espeluznante.