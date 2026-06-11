Colombia

Problemas para votar en segunda vuelta en el consulado de Colombia en Miami: Policía de Coral Gables asegura que la sede diplomática no es segura y negó el permiso

Edward Hudak, jefe de la Policía de Coral Gables, señaló que la afluencia prevista podía agravar los desafíos vinculados con control de multitudes, respuesta a emergencias y comercios del área, entre otros

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Imagen referencial. Esta es la sede del consulado en Miami, Florida. Desde allí se seguró en 2023 que en ninguna de las oficinas consulares se deben hacer pagos a tramitadores - crédito Consulado de Colombia en Miami
La nueva sede par aque los colombianos voten será el Watsco Center de la Universidad de Miami - crédito Consulado de Colombia en Miami

A diez días de definirse quién tomará las riendas del país, la ciudad de Coral Gables, Estados Unidos, negó el permiso para realizar la segunda vuelta presidencial colombiana en el Consulado de Colombia en Miami, conforme a un comunicado enviado a las autoridades colombianas.

La decisión se fundamenta en que la sede consular dejó de ser segura para un proceso de esa magnitud por problemas de aforo, tráfico, acceso de emergencia y manejo de multitudes detectados durante la primera ronda.

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Edward Hudak, jefe de la Policía de Coral Gables, señaló que la afluencia prevista podía agravar los desafíos vinculados con control de multitudes, respuesta a emergencias y comercios del área, entre otros - crédito Coral Gables
Edward Hudak, jefe de la Policía de Coral Gables, señaló que la afluencia prevista podía agravar los desafíos vinculados con control de multitudes, respuesta a emergencias y comercios del área, entre otros - crédito Coral Gables

Edward Hudak, jefe de la Policía de Coral Gables, informó en la nota oficial que la determinación se tomó por las proyecciones de participación para el balotaje. El uniformado sostuvo que las instalaciones del consulado “no son un lugar adecuado para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales”, una definición que convierte un problema logístico en una inhabilitación formal de la sede.

El escrito también detalla que durante el primer balotaje hubo “extensas filas y grandes concentraciones de votantes en las calles públicas adyacentes al consulado”, según escribió Hudak en el documento oficial. La policía añadió que observaciones en video y en terreno realizadas entre el 25 y el 31 de mayo de 2026 registraron una ocupación relevante del espacio público de la ciudad.

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Ese diagnóstico fue el argumento central para rechazar el permiso especial. La ciudad explicó que esas condiciones provocaron interrupciones en el tránsito, preocupaciones por la seguridad peatonal e impactos operativos que, de acuerdo con la evaluación policial, excedieron lo que puede manejarse de manera segura en esa ubicación.

El escrito también detalla que durante el primer balotaje hubo “extensas filas y grandes concentraciones de votantes en las calles públicas adyacentes al consulado- crédito Coral Gables
El escrito también detalla que durante el primer balotaje hubo “extensas filas y grandes concentraciones de votantes en las calles públicas adyacentes al consulado- crédito Coral Gables

El documento sumó un segundo fundamento: las reglas municipales de zonificación, uso del suelo y permisos. Coral Gables exige revisión y aprobación para actividades que superen la capacidad segura de ocupación de una instalación o alteren de manera marcada el acceso peatonal, vehicular o de emergencia en zonas comerciales y de negocios cercanas.

La autoridad policial planteó además un escenario de presión creciente para la segunda vuelta. Según Hudak, la afluencia prevista podía agravar los desafíos vinculados con control de multitudes, gestión del tráfico, respuesta a emergencias, seguridad peatonal y acceso para residentes y comercios del área.

La ciudad vinculó la medida a operativos por eventos de la Copa Mundial de la FIFA

Una Copa del Mundo dorada aparece en una pantalla de televisión, con un estadio iluminado al fondo. Sobre una mesa, un reloj y un celular.
La ciudad vinculó la medida a operativos por eventos de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otro dato incorporado por la policía fue la coincidencia con “múltiples eventos de alta asistencia” relacionados con la Copa Mundial de la FIFA, para los que la ciudad ya estaba desplegando planes especiales de seguridad y circulación. La carta señala que sumar otra concentración pública de gran escala en una zona urbana limitada elevaría significativamente las exigencias sobre seguridad pública, tráfico y respuesta de emergencia.

Ese punto muestra que la decisión no se apoyó solo en lo ocurrido durante la primera vuelta, sino también en la capacidad disponible de la ciudad para administrar eventos simultáneos. En la formulación oficial, la superposición de operativos redujo el margen para sostener otra convocatoria masiva en el entorno inmediato del consulado.

“Por estas razones, y únicamente con el propósito de proteger a los votantes, preservar el orden público, mantener el acceso de emergencia y garantizar la operación efectiva de los servicios de seguridad, el Departamento de Policía de Coral Gables ha determinado que las instalaciones del Consulado General de Colombia no son un lugar adecuado para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.”

La nueva sede, según la misma comunicación, será el Watsco Center de la Universidad de Miami para las jornadas previstas entre el 15 y el 21 de junio de 2026, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.. La carta afirma que ese predio ofrece condiciones adecuadas de infraestructura, circulación vehicular, seguridad y capacidad logística para desarrollar una votación segura, ordenada y eficiente.

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