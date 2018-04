–¿Cómo fue aquello?

–Estábamos en casa. Era un cumpleaños de mamá. Se me acercó un amigo de ella y me dijo: "Te quiero comprar un cuadro". Entré a mi habitación y los puse a todos a la venta. Me compraron ése y el resto. Hoy quienes adquirieron aquellas obras me recuerdan: "Tengo tu cuadro colgado en el living de mi casa… ¡Y me salió 10 pesos!".