–Esta es la segunda ciudad en la que la mostramos: la primera fue Montreal. Yo soy de una generación que no se casaba, pero en la moda la tradición de cerrar los desfiles con la pasada final con el vestido de novia es un clásico, y yo siempre abordé el rito religioso de un modo divertido, nada serio ni solemne. Como si fuera un juego o algo irónico. Pero en esta exhibición me he basado en diversos tipos de casamiento. He querido mezclar las razas, la identidad sexual y lo humanitario.