Estas son las frutas con mayor concentración de pesticidas en México

Las recomendaciones de expertos ayudan a mantener una alimentación fresca y saludable sin riesgos innecesarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de sus beneficios para la salud es bien sabido que los químicos y pesticidas que se usa para ahuyentar las plagas de frutas y verduras pueden tener impactos negativos en la salud si sus concentraciones son elevadas.

Es así que existe un estudio que da a conocer cada año cuáles son las frutas y verduras con mayor cantidad de pesticidas, las cuales son conocidas como la “Docena Sucia”.

PUBLICIDAD

La “Docena Sucia” es una lista anual elaborada por el Environmental Working Group (EWG), una organización estadounidense, que identifica las 12 frutas y verduras con mayor cantidad de residuos de pesticidas detectados tras los procesos de lavado y pelado convencionales.

Esta lista se basa en análisis de miles de muestras realizadas por autoridades sanitarias, principalmente en Estados Unidos, pero es tomada como referencia en otros países, incluido México.

PUBLICIDAD

Las frutas y verduras que integran la “Docena Sucia” suelen ser las más susceptibles a retener pesticidas, incluso después de ser lavadas.

En el estudio, basado en más de 54,000 pruebas gubernamentales, se encontró que casi la totalidad de las frutas y verduras evaluadas contienen rastros de distintos pesticidas.

PUBLICIDAD

En promedio, cada alimento presentaba cuatro o más sustancias químicas residuales. Este hallazgo eleva la preocupación de especialistas por la exposición acumulativa y las posibles implicaciones en la salud, ya que varios de estos productos se consumen de manera cotidiana y frecuente.

La 'Docena Sucia' identifica cada año las frutas y verduras con mayor concentración de residuos de pesticidas según el EWG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frutas con más concentración de pesticidas

Las frutas con más residuos de pesticidas en México, de acuerdo con el estudio antes mencionado y algunos otros reportes recientes para 2026 son la siguientes:

PUBLICIDAD

Fresas

Uvas

Nectarinas

Melocotones

Cerezas

Manzanas

Moras (zarzamoras)

Peras

Arándanos

Estas frutas suelen encabezar la llamada “Docena Sucia”, una lista elaborada a partir de análisis de residuos en productos agrícolas convencionales.

Las fresas, en particular, destacan por contener una gran variedad de pesticidas diferentes en una sola muestra. En el caso de las moras mexicanas, también se han detectado residuos de metamidofos, un organofosforado de alto riesgo.

PUBLICIDAD

Además de frutas, otros alimentos de alto riesgo en residuos de pesticidas incluyen espinacas, col rizada, hojas de mostaza y papas.

El estudio del EWG para 2026 reveló que casi todas las frutas y verduras analizadas contienen rastros de varios pesticidas tras el lavado convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para disminuir el riesgo por residuos de pesticidas

Expertos recomiendan mantener el consumo regular de frutas y verduras, pero proponen acciones para reducir la presencia de residuos:

PUBLICIDAD

Lavar cuidadosamente todos los productos antes de comerlos, frotar o cepillar frutas y verduras de piel firme, retirar las hojas externas en vegetales de hoja verde, elegir alimentos orgánicos en el caso de los más contaminados y variar la dieta para evitar exposiciones repetidas a los mismos compuestos.

De acuerdo con el informe, existe una contralista llamada los “Quince Limpios”, donde figuran productos que muestran niveles inferiores de pesticidas, como aguacate, piña y maíz dulce.

PUBLICIDAD

El propósito de divulgar estos datos no es generar alarma, sino brindar información clara para que el consumidor tome decisiones documentadas en torno a su dieta y salud.

En un contexto donde la producción agrícola utiliza de manera intensiva diferentes químicos, conocer la composición de los alimentos y sus riesgos asociados es una herramienta clave para mantener una alimentación equilibrada sin renunciar a la seguridad.

PUBLICIDAD