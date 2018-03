Fue un jugador de pueblo. Desdeñó el glamour, nunca se creyó la película del auto cero kilómetro, el reloj de oro y la rubia despampanante. Fue fiel a sí mismo, a la villa donde nació, al Bajo Belgrano, que le enseñó los códigos irrenunciables y al fútbol que amaba, él y todos. Jugó dos Mundiales (Alemania '74 y Argentina '78), se consagró ídolo de Huracán y podría haber triunfado en Europa, pero René no quiso –o no supo– trazar otros caminos. Traicionado por sus debilidades (algún trago de más, alguna noche que se prolongaba demasiado) y héroe de un fútbol mucho menos globalizado, no gozó de la explosión económica que habría merecido. Pero no le importó mucho.