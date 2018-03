Y cuando las especulaciones eran varias, la propia Dalma explicó por qué no fue su padre. "Él ya sabía que no podía. Cuando yo viajé, le conté las fechas y dijo que estaba todo bien, pero no podía pedir los dos partidos, me dijo que podía pedir uno solo. Él sabía que tenía que elegir una de las dos fechas y quedamos que prefería el 31 antes que el civil. Creo que me va a llevar al altar", explicó la actriz.