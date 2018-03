–Es que con mi ex tenía problemas de violencia. Tantos, que a los seis meses de casarnos, en Siria, había pedido el divorcio. Pero no me lo dieron porque él no quería separarse y el juez le dio la razón. Pero bueno, estábamos acá, él me pegó de nuevo después de prometerme que iba a mejorar, y decidí que ya no quería más. Así que, después de cuatro años de casada y cinco meses de vivir en Argentina, fui a la Embajada de Siria y llegamos al acuerdo de que cada uno seguiría con su vida.