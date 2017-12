AQUI Y AHORA. Aunque éste es su tercer verano consecutivo haciendo temporada en la Villa, lo que le exige alejarse de su casa, su familia y sus afectos, procura mantener sus rutinas, entre ellas la de meditar cada mañana. "Es una práctica sagrada. No importa qué tan tarde me haya acostado. Pongo el despertador, me levanto, medito y vuelvo a la cama. Lo hago por una cuestión de salud mental. Me gusta hacerme un rato para conectar con mis sentimientos, mis necesidades y mi alrededor. De lo contrario, la vorágine me llevaría puesta", entiende. Pero eso no es todo.