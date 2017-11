"Mamá, me voy", le dijo Julio. "¿¡Cómo te vas a ir!? Tu mujer está embarazada de cinco meses", le retrucó Delmira. Corría el año 1982 y su hijo, maestro de escuela primaria, nacido en Ramos Mejía, decidió presentarse como voluntario. Delmira no quería que su hijo fuera a la guerra, pero no pudo impedírselo porque Cao era un chico de convicciones fuertes. "Yo siempre digo: no es casualidad, mi hijo plantó un árbol –un pino–, tuvo un hijo, y no habrá escrito un libro, pero hizo historia", dice orgullosa.