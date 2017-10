"El 13 de marzo de 2013 viajaba en el 132 rumbo a casa y una señora subió y empezó a gritar: '¡Bergoglio, Bergoglio!'. Pensé que estaba loca y veía a Jorge en alguno de los asientos, pero como él se encontraba en Roma, sabía que era imposible. A los pocos minutos me empezaron a llegar mensajes que decían: '¡Felicitaciones: tu amigo es el nuevo Papa!'. Me bajé y volví caminando a casa. No podía parar de llorar".