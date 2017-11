"RECIBIÓ EL GUIÓN Y A LAS 24 HORAS ACEPTÓ SUMARSE", confía Bó, quien instalado en Los Angeles había iniciado cuatro años atrás, junto con su primo Nicolás Giacobone, los borradores de la historia que acaba de retornarlo a su tierra. "A Guillermo lo conozco hace tiempo. Sin embargo sólo habíamos trabajado juntos en el reciente comercial de Quilmes… Me impactó su precisión y su compromiso, casi obsesivo. No dudé en llamarlo. Que aceptara compartir set conmigo me aseguró la presencia de un talento que, además de empatía con el espectador, era capaz de brindar (y lo viene demostrando) la oscuridad que requiere el personaje de Antonio, un hombre que siempre respetó las reglas, posee una familia perfecta y un buen laburo, y de repente, por algo que le ocurre, entra a plantearse tomar decisiones no tan políticamente correctas. Ahí se encuentra con ese 'animal' que los humanos llevamos adentro, y surge tal oscuridad. No resulta casual que hayamos pensado en Guille y en Carla Peterson para encarnar a Susana, su mujer. La versatilidad de ambos –los dos me han hecho reír un montón en comedia– le aporta el toque ideal de ironía al drama que desarrollamos", explica el nieto del eterno Armando e hijo del querido Víctor.