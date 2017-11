Luego, contó que en su infancia no la pasó del todo bien y sostuvo: "Al describirme como niño, una palabra me viene a la mente y es gordo". Y aunque hace dieta y entrena, siempre cae rendido ante la comida, su debilidad: "La gente dice que no he cambiado desde que la hice. Y sigo siendo gordo. ¡Es la prueba!", agregó.