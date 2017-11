"Capaz ahora se nota más la transformación pero empezó hace un par de años. A mi los kilos de más nunca me pesaron ni me fueron una molestia", cuenta Pía sobre el cambio de rutinas que le permitió bajar 10 kilos y tres talles de jean. "Cuando arranqué en AM (Telefe) me empecé a cuidar más porque Vero Lozano me incentivaba, ahí lo conocí a Adrían Cormillot que fue muy importante para guiarme en la alimentación porque siempre comí mal", explica.