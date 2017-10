–¿Hablaste con Nico de cómo es ser un Francella, sobre los prejuicios de que podrían estar acomodados?

–Sí. Los dos somos muy parecidos en ese sentido. Vivimos despojados de la presión. Nos aconsejamos, pero nunca hubo una charla por ese tema puntual. Sí, en cambio, hablamos mucho de lo que nos dice papá: "Esta carrera es un subibaja". Porque los dos somos chicos y debemos tenerlo claro.

–¿Cómo vivías la fama de tu papá cuando eras chica?

–Nunca dejamos de hacer algo por su popularidad. Se le acercaban a pedirle un autógrafo y lo tomábamos con naturalidad. No conozco otra cosa. Nunca me molestó. Además, mi viejo nunca dijo: "No vayamos a tal lado porque me da fiaca la gente". El siempre me recuerda que el éxito no es para siempre.

–¿Te gustaría que compartan escenario?

–Nunca se dio. Nico, en cambio, hizo con él la peli Corazón de León. Si me engancha la propuesta, ¿por qué no?