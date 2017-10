Luz Cipriota: “Siempre necesito un desafío para mantenerme viva”

–¿Cómo domaste la ansiedad por llegar a los medios?

–Siempre confié en mí, y así las cosas llegan. Un día invitaron a mi grupo de gimnasia a cerrar un desfile, y fue ahí que me vio Pancho Dotto. Me convocó a ser parte de su staff. Desde entonces estuve segura de que empezar a modelar me abriría puertas. De a poco empecé a sumarle un plus a mis pasadas en los desfiles. Mi aspiración no era ser modelo; entonces, me las ingeniaba para convencer a las productoras de moda para cantar o bailar sobre la pasarela. Me divertí, hasta que supe que necesitaba un representante; así llegué a los castings. Ahí logré un rol en el film Déficit, protagonizado por Gael García Bernal.