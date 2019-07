"¡A mí nunca me habían sacado fotos por la calle! (risas). Algo de mi privacidad sí ha cambiado. No sé si me adapté, pero lo he aceptado", dice. "Mis compañeros de trabajo (ATAV, eltrece) ya me habían contado cómo funciona todo por aquí: ´Mira que la prensa puede seguirte, meterse en tu vida personal y hacerte preguntas íntimas e incómodas´, me decían. Pero he estado bastante tranquilo. Es que me paso el ochenta por ciento de mis días trabajando", relata.