Antes de su paso por la capital española, la top y su esposo, Alejandro Gravier, hicieron escala en Roma, donde estuvieron junto al papa Francisco. Éste grabó un mensaje especial para la ocasión. En la apertura del espectáculo, el video con la palabra del Santo Padre se difundió a través de pantallas gigantes. Allí, Francisco les pidió a los jóvenes coraje para empezar a construir la paz: "No creáis a los que os hacen mirar sólo al futuro. Mirad al futuro como horizonte, pero mirad hoy el camino y empezad a construir. ¡Adelante, coraje! No le tengan miedo a nada, sino solamente a no ser auténticos consigo mismos, con la vida y con Dios".