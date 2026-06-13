Sebastián Montoya repite problemas en clasificación de la Fórmula 2: esta será su posición en el Gran Premio de Barcelona

El objetivo de Sebastián Montoya es pelear por el podio en el Gran Premio de Barcelona - crédito Prema

El piloto Sebastián Montoya volvió a enfrentar problemas en la clasificación del Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 2, al quedar en la vigésima posición y repitiendo así las dificultades que ha tenido a lo largo de la temporada. Estas complicaciones impactan directamente en sus posibilidades de sumar puntos durante el fin de semana.

El colombiano partirá desde la vigésima plaza debido a que, tras mostrar un ritmo prometedor en la práctica libre, su auto del equipo Prema no rindió como esperaban en la clasificación. Los inconvenientes técnicos persisten y la escudería aún no identifica la causa precisa, lo que genera frustración y limita las probabilidades del corredor para recuperarse en una cita relevante del calendario.

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En la única práctica libre, Montoya se posicionó tercero en su primer intento, a seis milésimas de Nikola Tsolov, y terminó en el undécimo lugar tras una bandera roja que acortó la sesión. Este desempeño generó esperanzas de contar con un auto competitivo para la clasificación, pero el piloto calificó el bajo rendimiento como “inexplicable”.

El compañero de equipo de Montoya, Mari Boya, tampoco logró revertir la tendencia, clasificando en la decimonovena posición. Las buenas sensaciones de la mañana contrastaron con el resultado final de la clasificación, lo que llevó a Montoya a destacar: “La verdad es un resultado que no está ni cerca de lo que esperaba este fin de semana”. Añadió: “No sabemos por qué. Después de esta mañana no te hubiera dicho que estábamos para la primera posición, pero sí que estábamos en la pelea por una buena posición. Así que hay algo que tenemos que analizar”.

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Sebastián Montoya le apunta a otra remontada en el Gran Premio de Barcelona, aunque con problemas en el monoplaza - crédito Prema

Balance de Montoya tras nuevos problemas en clasificación

El piloto colombiano recalcó que el origen del problema sigue sin esclarecerse. Aunque no consideraba posible alcanzar la primera posición, afirmó que era factible luchar por un mejor lugar en la parrilla. Este tipo de contratiempos en la clasificación han sido recurrentes durante la temporada.

En carreras anteriores, Montoya partió desde posiciones rezagadas y aun así sumó puntos. Estas situaciones han impulsado instancias de análisis y autocrítica dentro del equipo, ya que el desempeño en clasificación condiciona severamente sus opciones de progresar durante el Gran Premio.

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Durante la temporada 2026, “Sebas” puntuó en cada Gran Premio pese a clasificaciones adversas. En Australia, avanzó del decimoquinto al noveno lugar y sumó dos puntos. En Miami, largó desde la vigésima posición y también consiguió sumar.

Sebastián Montoya aceptó que su monoplaza en la Fórmula 2 está fallando mucho y no le permite pelear en la parte alta de la clasificación - crédito Prema

En Canadá, Montoya protagonizó una notable remontada, avanzando catorce posiciones para terminar cuarto y obtener doce puntos. En el Gran Premio de Mónaco, terminó octavo, después de ganar seis plazas gracias a una estrategia eficaz.

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El propio piloto, citado por el medio AS Colombia, reconoció las dificultades añadidas por tener que largar desde atrás: “En las carreras vamos bien, pero largando de atrás se complica mucho”.

Lo que espera Montoya en el Gran Premio de Barcelona

A pesar de los retos, Montoya mantiene la esperanza de remontar en las dos pruebas de este fin de semana. El año pasado, alcanzó su mejor resultado en Barcelona al terminar segundo en la carrera principal.

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En esta edición, la carrera sprint se llevará a cabo el sábado 13 de junio a las 7:15 a. m., hora de Colombia, y la carrera principal será el domingo 14 a las 4:25 a. m. Serán 37 vueltas en el circuito español, donde Montoya intentará repetir sus hazañas de remontada.

Sebastián Montoya tendrá un reto enorme para el Gran Premio de Cataluña 2026 - crédito Prema Racing

El piloto colombiano concluyó que, tanto en Barcelona como en el resto de la temporada, existen oportunidades para revertir la tendencia y volver a pelear por puestos destacados en la Fórmula 2 y terminar la campaña con una sonrisa.

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