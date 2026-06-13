Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

La cantante Shakira actúa durante la ceremonia de apertura del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Los cuatro años más largos de espera para todo aficionado al fútbol terminaron el pasado 11 de junio con la ceremonia de apertura de la edición 23 del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La primera de las tres aperturas programadas por la FIFA para esta edición se realizó en el estadio Ciudad de México y contó con la aparición de Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, J Balvin, Ryan Castro, Shakira y Burna Boy. Posteriormente, se disputó el primer partido del Mundial entre México y Sudáfrica, que se saldó con victoria para el Tri por 2-1.

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Como sucedió en el mundo entero, el primer día de competencia fue uno de los momentos más codiciados por canales de televisión y plataformas de streaming para acaparar la mayor cantidad de audiencia posible. En el contexto colombiano, fue el campo de batalla para que Caracol Televisión y el Canal RCN se disputaran el primer lugar del rating el 11 de junio.

De acuerdo con los datos aportados por la firma Kantar Ibope Media, autorizada para la medición de las preferencias de los televidentes en el país, Caracol Televisión se alzó como la triunfadora durante la jornada de manera clara.

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La transmisión del duelo entre México y Sudáfrica en el Gol Caracol alcanzó 10,24 puntos en el índice de audiencia, siendo lo más visto del día, mientras que la ceremonia de apertura anotó 8,83 puntos en la misma señal.

Caracol Televisión se impuso sobre RCN en la batalla por el rating en la inauguración del Mundial 2026 - crédito Rating Colombia/X

El dominio de la franja deportiva fue total: cuatro de sus emisiones relacionadas con la Copa del Mundo figuraron entre los diez programas más vistos del país. La previa del partido entre México y Sudáfrica cerró en el octavo lugar con 4,86 puntos, lo que confirma que el interés de los televidentes colombianos por el torneo se extendió más allá del partido en sí.

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El canal privado completó su hegemonía del día con el resto de su parrilla habitual. Noticias Caracol de las 7:00 p. m. se ubicó tercero con 8,33 puntos; el concurso A otro nivel fue cuarto con 8,04; el Noticiero del Senado se quedó con la quinta posición con un puntaje de 6,19; mientras que las dos franjas de Vecinos sumaron 5,63 y 4,82 puntos respectivamente. Otra telenovela, Tormenta de pasiones, aportó 5,46 puntos en el séptimo lugar, mientras que la producción turca Efé, el nombre del amor cerró el top 10 con 4,31 puntos.

Canal RCN no apareció en ninguna posición del listado de los diez programas más vistos del día, una ausencia que prolonga la tendencia de amplia distancia entre los dos canales privados que se registró durante la fecha FIFA de marzo, cuando la transmisión de Caracol del partido entre Colombia y Croacia superó los 16 puntos de rating —equivalentes a cerca de 4.500.000 espectadores— frente a los apenas 4,49 puntos de RCN.

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Los partidos de Colombia en la fase de grupos

La Selección Colombia da inicio a su participación en el Mundial 2026 ante Uzbekistán el 17 de junio - crédito Lina Gasca/Colprensa

La Selección Colombia debuta en el Grupo K el miércoles 17 de junio ante Uzbekistán, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, con inicio previsto a las 8:00 p.m., hora local. El combinado de Néstor Lorenzo comparte grupo con Portugal, República Democrática del Congo y la propia selección uzbeka.

El segundo partido de la Tricolor está programado para el martes 23 de junio ante la República Democrática del Congo en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara, también a las 8:00 p.m., hora local. El cierre de la fase de grupos llegará el sábado 27 de junio frente a Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, a las 7:30 p.m. ET.

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