"Aburrido (risas). No tengo hobbies, no me enferman ni los autos ni la tecnología. Como sano, poco y ordenado. Soy cero nocturno. Salgo a tomar algo con amigos como Gustavo (Bermúdez, 54). Pero a la una de la mañana ya quiero estar en casa. De tres a cuatro veces por semana estoy con Marga (7), que es mi plan favorito. Miro fútbol, el que haya de donde haya. Películas y series. Salgo a caminar. Me voy un rato al súper… ¡Un viejito! Por el contrario de cualquier imaginario social, soy un soltero muy tranquilo. Muy planero, de los que necesitan tener el horario de cada fin de semana…No me funciona el ´vamos viendo´. Sigo siendo muy reservado. Lejos. muy lejos del ´salidor serial´."