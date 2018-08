An: Si tuviéramos que… Siempre que tuve una relación –no como él– la cuento. La vivo muy libre. A no ser que esté con él, porque él no me dejaría.

Ag: No, no. Cuidado. No es que no dejo que se cuente: yo propongo que no por ciertos motivos. Si la otra persona realmente quiere, bueno, ahí sí. No soy un dictador.