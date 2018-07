–Dentro de ese vestido siempre siento algo muy fuerte, porque el día que me casé fue el más feliz de mi vida (6 de diciembre de 2014). Suena a cliché, pero no soy nada romántica. Y el hecho de que me haya casado no fue por un mandato, sino que fue una celebración de que algo había funcionado, porque hacía siete años que vivíamos juntos. Darío me salvó la vida y yo se la salvé a él.