–No, lo mío no fue un intento: ¡fue un abuso! Una situación horrible. Estabamos en camarines, y alguien (un compañero de elenco que no nombrará) me tomó de los brazos, me puso contra la pared y quiso obligarme a besarlo. Fue desesperante, no sabía cómo sacármelo de encima. Me repetía: "¡Dale!…¿no te gusto?" De los nervios me salió gritarle: "¡Estoy de novia, estoy de novia!" Yo tenía 22 años, y me sentí atrapada entre la repulsión y la necesidad de seguir trabajando. Busqué la ayuda de la productora del programa, con quien tenía más confianza, y solucionó la situación. Volví a trabajar con ese señor, ya sin problemas. Y me lo crucé muchas veces más a lo largo de los años.