A los dieciocho se mudó a Capital Federal. "Como mi familia no podía pagarme el alquiler de un departamento –mamá es ama de casa y papá trabaja en la Armada–, me recibió una tía en Lomas de Zamora. Ahí crecí de golpe y debí empezar a arreglármelas sola. Aunque ya no tenía más la cena preparada, la ropa lavada y a mamá llevándome de acá para allá, estaba lista para cumplir mi sueño".