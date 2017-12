–¿Y en qué momento quisiste ir por más?

–Bueno, hice muchas publicidades mientras estudiaba danza jazz, hasta que a los trece años decidí presentarme –con mis amigas del colegio– en el casting del reality Generación pop, de Reina Reech, ¡y quedé! En ese programa tuvimos danza, canto y teatro, y formamos una banda llamada Scratch, con la que sacamos un disco e hicimos gira por el país. Todo un boom. Después, a los quince, me di cuenta de que lo que más me gustaba era el teatro, así que me puse a estudiar y durante tres años formé parte de una compañía independiente llamada Plenilunio, con la que hacíamos teatro under. A la par entré a la Escuela de Comedia Musical de Julio Bocca y a los 19, tomé coraje y me presenté en mi primera audición para un musical: Despertar de Primavera, ¡y me seleccionaron! Estar en la Avenida Corrientes fue un antes y un después. A partir de ahí fui enganchando comedias musicales –La novicia rebelde y Mamma Mia–, a la vez que hice el bonus track de la última temporada de Casi Angeles, con Cris Morena. Después, directamente, entré en Disney.