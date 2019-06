Sobre su madre, Isabel solía contar: "Era napolitana, muy chapada a la antigua, y así me crió. Terminé el secundario y estudié dactilografía, taquigrafía, inglés: la perfecta secretaria. Me tomaron en una agencia de publicidad. Un día, tuve la oportunidad de posar en una sesión de fotos, y ya no paré. Fui la imagen de una empresa naviera, varias aerolíneas, alimentos, productos de belleza… En 1955 gané el concurso de Miss Argentina y viajé a Long Beach, California, para competir por el título de Miss Universo. Fui con mi madre. No gané, pero...".