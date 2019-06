"Ser uno de los primeros en llegar no es un mérito, y hubiera preferido no estar –cuenta Menajovsky–. Estas fotografías me acompañaron desde el primer momento, sin saber qué hacer con ellas. Entendía que no me pertenecían del todo. Y si tienen algún sentido es porque hay 85 muertos y centenares de víctimas vivas detrás de ellas, y una herida profunda en el corazón de esta sociedad, que no ha sido saldada".