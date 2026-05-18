Cablebús en Puebla: tarifas, rutas y estaciones del nuevo sistema de transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cablebús avanza en Puebla como una de las apuestas más ambiciosas para mejorar la movilidad urbana y reducir la contaminación.

El gobierno estatal presentó el proyecto definitivo con la promesa de que la obra no generará deuda pública y estará alineada a los principios de movilidad sustentable.

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El nuevo sistema, que operará completamente con energía eléctrica, busca responder a una realidad en la que los traslados cotidianos se han vuelto cada vez más largos y complicados.

Las autoridades estatales aseguran que, una vez en funcionamiento, el sistema permitirá ahorrar tiempo a miles de familias y disminuirá la emisión de contaminantes en la zona metropolitana, que actualmente registra millones de viajes diarios.

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La propuesta no solo se limita a establecer un nuevo medio de transporte, sino que integra un enfoque de conectividad. El diseño contempla la interconexión con la red de transporte público existente y un futuro sistema de bicicletas públicas.

De acuerdo con José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, el objetivo es facilitar los desplazamientos combinados, permitiendo que los usuarios utilicen una sola tarjeta, física o virtual, para acceder a todos los servicios.

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La inversión para el desarrollo de este sistema será cubierta durante la actual administración estatal, sin recurrir a endeudamiento.

Las autoridades prevén que el sistema alcanzará la autosuficiencia operativa a partir de su segundo año, con un costo anual de operación estimado en 105 millones de pesos.

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El Cablebús en Puebla busca transformar la movilidad urbana y disminuir la contaminación, bajo un modelo de transporte sustentable sin endeudamiento público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento eléctrico y la integración a la red de transporte público permitirán disminuir el uso de vehículos particulares y contribuir a la meta de movilidad sustentable establecida en la Agenda 2030.

El gobierno de Puebla ha defendido que la decisión de optar por un sistema elevado responde a la necesidad de evitar obras invasivas.

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Las obras iniciarán una vez que se obtengan todos los permisos y licencias necesarias. Mientras tanto, se continúa con estudios y evaluaciones para asegurar la menor alteración posible al entorno natural y social.

Características técnicas del sistema de transporte

El proyecto contempla una extensión total de 13,61 kilómetros, con una velocidad promedio de 23 kilómetros por hora y una altura de operación de 25 metros sobre el nivel de calle.

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La capacidad instalada oscilará entre mil y dos mil 500 pasajeros por hora, con nueve estaciones y hasta 383 cabinas, cada una con espacio para diez pasajeros.

Un dato adicional es la frecuencia: las góndolas pasarán cada 30 segundos, lo que contrasta con los largos intervalos del transporte convencional.

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El sistema por cable forma parte del Sistema Integral de Movilidad de Puebla. Uno de sus objetivos es atender la demanda de más de 4,4 millones de viajes diarios, cifra que podría crecer hasta cinco millones en los próximos años.

La infraestructura contará con 87 torres estructurales y nodos de transferencia ubicados estratégicamente para facilitar la conexión con otros medios de transporte.

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Tarifas, gratuidad y accesibilidad

El costo máximo del trayecto será de 12 pesos, con una política de gratuidad para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de primaria.

El gobierno estatal subraya que esta tarifa es competitiva frente a los costos de taxi o plataformas digitales, que pueden oscilar entre 90 y 140 pesos para recorridos similares.

Además, el sistema permitirá realizar todo el trayecto en 36 minutos, menos de la mitad del tiempo necesario en otros medios convencionales.

La accesibilidad es uno de los pilares del diseño del sistema. Todas las estaciones estarán ubicadas a menos de 500 metros de una estación de transporte público RUTA, lo que facilitará los transbordos y mejorará la experiencia de los usuarios en sus desplazamientos diarios.

El acceso universal pretende garantizar el derecho a la movilidad para los sectores más vulnerables de la población.

Las líneas del nuevo Cablebús en la Ciudad de Puebla fueron anunciadas en diciembre de 2025, y tienen el objetivo de conectar al CIS de Angelópolis con el nororiente de la capital. (Infobae México)

Rutas, estaciones y conexión urbana

El sistema tendrá cuatro líneas, cubriendo distintos puntos estratégicos de la ciudad. Entre las estaciones y nodos de transferencia se encuentran CIS–Parque Juárez, Parque Juárez–Xonaca, Xonaca–Cerro Amalucan y Parque Biblioteca–Unidad Deportiva.

El trayecto más largo conectará el norte de la ciudad, desde La Resurrección, con la zona de Angelópolis. Esta configuración busca responder a la demanda no solo del centro, sino también de las zonas conurbadas y periféricas.

Cada nodo estará diseñado para integrarse de manera armónica con el entorno. En lugares como el Parque Juárez, las instalaciones incluirán espacios de recreación, como gimnasios al aire libre, para conservar y potenciar el uso del espacio público.

Tecnología, integración y futuro de la movilidad

El sistema contará con una aplicación móvil que permitirá a los usuarios consultar rutas, tiempos de espera y realizar recargas.

Esta plataforma integrará la información del sistema por cable, la red de autobuses y el futuro sistema de bicicletas públicas, facilitando la planificación de viajes y el pago unificado.

El modelo de movilidad elegido para Puebla busca posicionar a la ciudad como referente en soluciones sustentables y accesibles.

La experiencia de otras ciudades, como Ciudad de México y París, ha servido de base para adaptar el sistema a las necesidades y características locales, con el objetivo de evitar errores y replicar aciertos probados en otros contextos urbanos.

El gobierno estatal ha anunciado también una inversión de 100 millones de pesos para desarrollar una nueva red de ciclovías, conectando la infraestructura ciclista existente con las estaciones y nodos del sistema por cable.

El nuevo sistema por cable apuesta por la conectividad al enlazar transporte público y bicicletas, facilitando desplazamientos integrados en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones ciudadanas y medidas de mitigación ambiental

Aunque el proyecto ha enfrentado oposición de colectivos ambientalistas y sectores sociales preocupados por el impacto ecológico, las autoridades sostienen que se han realizado todos los estudios y ajustes necesarios para minimizar efectos negativos.

La reducción del número de árboles intervenidos y la integración de recomendaciones de expertos forman parte de las medidas adoptadas para responder a estas inquietudes.

La iniciativa se presenta como una oportunidad para transformar la movilidad urbana, elevar la calidad de vida y responder a las demandas de una ciudad que crece aceleradamente.

La combinación de soluciones eléctricas, integración modal y políticas de gratuidad para grupos vulnerables marca un nuevo rumbo en el transporte público del estado.

Fuentes oficiales insisten en que el sistema de cable no es solo una ruta, sino un proyecto integral orientado a mejorar los tiempos de traslado, reducir emisiones y ofrecer una alternativa moderna y eficiente a los habitantes de Puebla.