Alex Saab, así fue cómo el hombre de confianza de Maduro pasó a ser reconocido como un colombiano irregular en Venezuela

El barranquillero fue extraditado a Estados Unidos, en donde afrontará un proceso por lavado de dinero - crédito Visuales IA

La extradición y acusación contra Alex Saab, colombiano de 54 años que era uno de los hombres de confianza de Nicolás Maduro en la dictadura venezolana, sigue tomando importancia por las declaraciones que han entregado voceros del Gobierno transicional en ese país.

El 18 de mayo las autoridades en Estados Unidos notificaron a Saab sobre las acusaciones por lavado de dinero, que están relacionadas con un esquema de corrupción que se registró en recorridos de las cajas de alimento Clap en Venezuela.

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Se presume que el barranquillero obtuvo contratos millonarios con la dictadura venezolana para el suministro de las cajas y medicinas importadas desde Colombia y México, lo que incluye pagos de sobornos de funcionarios venezolanos.

Saab pasó de ser un diplomático de la dictadura a un colombiano con documentos falsos

El barranquillero llegó a participar en comicios en Venezuela - crédito Ministerio de Industria y Producción nacional de Venezuela

Alex Nain Saab Morán nació el 21 de diciembre de 1971 en Barranquilla, Colombia. De origen libanés, Saab se convirtió en una figura importante dentro del régimen venezolano en 2011, cuando firmó un convenio para suministrar partes de casas prefabricadas cuando Nicolás Maduro era canciller. Años más tarde se reveló que el empresario era en realidad el hombre clave dentro de una red de empresas registradas en paraísos fiscales a nombre de terceros, incluyendo su hijo, hermanos y otros aliados, logrando con ello presentar exportaciones ficticias por millones de dólares.

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En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su participación en varios enramados de corrupción, del que participaban miembros del círculo de Nicolás Maduro, en el que fiscales estadounidenses afirmaron se desviaron más de 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos.

La dictadura de Nicolás Maduro se refería al colombiano como un diplomático, asegurando que sus viajes a Irán eran para comprar alimentos y medicamentos, sumado a que fue nombrado embajador de Venezuela en África cuando se registró su captura en Cabo Verde.

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El colombiano llegó a ser ministro de Industria y Producción nacional de Venezuela - crédito Reuters

La importancia de Saab en la dictadura era tal que en diciembre de 2023 fue intercambiado por presos políticos. En esa ocasión el régimen emitió un comunicado en el que celebraron el regreso del barranquillero a Venezuela.

“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela celebra con júbilo la liberación y retornó a su Patria de nuestro diplomático Alex Saab, quien hasta hoy estuvo injustamente secuestrado en una cárcel estadounidense”, fue el comunicado publicado en ese momento.

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Dos años y medio después, la situación es totalmente diferente, Saab fue extraditado a Estados Unidos por las autoridades venezolanas, mientras que voceros del Gobierno transicional, a pesar de que eran parte del régimen cuando Saab era funcionario, afirman que se trata de un colombiano que estaba en su país de manera irregular.

“Yo quiero decirle a Venezuela que cualquier decisión que asuma es por un interés, el de Venezuela. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela, pero son asuntos entre Estados Unidos y Alex Saab. El pueblo venezolano puede tener la confianza, el interés primario es Venezuela”, declaró Delcy Rodríguez, presidente (e) de Venezuela.

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El Gobierno transicional de Venezuela se alejó de Alex Saab - crédito Reuters

De la misma forma, Diosdado Cabello, que en la actualidad cumple funciones en el Ministerio del Interior en Venezuela, resaltó que Saab es colombiano.

“Ciudadano colombiano, quiero aclarar, Alex Saab no es venezolano, es de origen colombiano y presentó una cédula venezolana que no es legal, no tiene ningún tipo de sustento dentro del organismo que otorga la cédula de Venezuela”, declaró Cabello, que aseguró que, luego de una investigación con la que se confirmó la nacionalidad de Alex Saab, fue que su país tomó la decisión de enviarlo a Estados Unidos.

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“Saquen la cuenta de cuándo comenzó la presencia de Alex Saab en Colombia, con esa cédula tuvo acceso a unas cosas. No hay ningún expediente que certifique que es venezolano, por eso tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela”.