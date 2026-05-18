Colombia

Alex Saab, así fue cómo el hombre de confianza de Maduro pasó a ser reconocido como un colombiano irregular en Venezuela

Dos años después de que fue celebrado su regreso al país sudamericano, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez apoyaron la extradición del colombiano a Estados Unidos

Guardar
Google icon
Alex Saab - Dictadura - Nicolás Maduro
El barranquillero fue extraditado a Estados Unidos, en donde afrontará un proceso por lavado de dinero - crédito Visuales IA

La extradición y acusación contra Alex Saab, colombiano de 54 años que era uno de los hombres de confianza de Nicolás Maduro en la dictadura venezolana, sigue tomando importancia por las declaraciones que han entregado voceros del Gobierno transicional en ese país.

El 18 de mayo las autoridades en Estados Unidos notificaron a Saab sobre las acusaciones por lavado de dinero, que están relacionadas con un esquema de corrupción que se registró en recorridos de las cajas de alimento Clap en Venezuela.

PUBLICIDAD

Se presume que el barranquillero obtuvo contratos millonarios con la dictadura venezolana para el suministro de las cajas y medicinas importadas desde Colombia y México, lo que incluye pagos de sobornos de funcionarios venezolanos.

Saab pasó de ser un diplomático de la dictadura a un colombiano con documentos falsos

Alex Saab en Venezuela
El barranquillero llegó a participar en comicios en Venezuela - crédito Ministerio de Industria y Producción nacional de Venezuela

Alex Nain Saab Morán nació el 21 de diciembre de 1971 en Barranquilla, Colombia. De origen libanés, Saab se convirtió en una figura importante dentro del régimen venezolano en 2011, cuando firmó un convenio para suministrar partes de casas prefabricadas cuando Nicolás Maduro era canciller. Años más tarde se reveló que el empresario era en realidad el hombre clave dentro de una red de empresas registradas en paraísos fiscales a nombre de terceros, incluyendo su hijo, hermanos y otros aliados, logrando con ello presentar exportaciones ficticias por millones de dólares.

PUBLICIDAD

En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su participación en varios enramados de corrupción, del que participaban miembros del círculo de Nicolás Maduro, en el que fiscales estadounidenses afirmaron se desviaron más de 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos.

La dictadura de Nicolás Maduro se refería al colombiano como un diplomático, asegurando que sus viajes a Irán eran para comprar alimentos y medicamentos, sumado a que fue nombrado embajador de Venezuela en África cuando se registró su captura en Cabo Verde.

El colombiano llegó a ser ministro de Industria y Producción nacional de Venezuela - crédito Reuters
El colombiano llegó a ser ministro de Industria y Producción nacional de Venezuela - crédito Reuters

La importancia de Saab en la dictadura era tal que en diciembre de 2023 fue intercambiado por presos políticos. En esa ocasión el régimen emitió un comunicado en el que celebraron el regreso del barranquillero a Venezuela.

“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela celebra con júbilo la liberación y retornó a su Patria de nuestro diplomático Alex Saab, quien hasta hoy estuvo injustamente secuestrado en una cárcel estadounidense”, fue el comunicado publicado en ese momento.

Dos años y medio después, la situación es totalmente diferente, Saab fue extraditado a Estados Unidos por las autoridades venezolanas, mientras que voceros del Gobierno transicional, a pesar de que eran parte del régimen cuando Saab era funcionario, afirman que se trata de un colombiano que estaba en su país de manera irregular.

“Yo quiero decirle a Venezuela que cualquier decisión que asuma es por un interés, el de Venezuela. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela, pero son asuntos entre Estados Unidos y Alex Saab. El pueblo venezolano puede tener la confianza, el interés primario es Venezuela”, declaró Delcy Rodríguez, presidente (e) de Venezuela.

El Gobierno transicional de Venezuela se alejó de Alex Saab - crédito Reuters
El Gobierno transicional de Venezuela se alejó de Alex Saab - crédito Reuters

De la misma forma, Diosdado Cabello, que en la actualidad cumple funciones en el Ministerio del Interior en Venezuela, resaltó que Saab es colombiano.

Ciudadano colombiano, quiero aclarar, Alex Saab no es venezolano, es de origen colombiano y presentó una cédula venezolana que no es legal, no tiene ningún tipo de sustento dentro del organismo que otorga la cédula de Venezuela”, declaró Cabello, que aseguró que, luego de una investigación con la que se confirmó la nacionalidad de Alex Saab, fue que su país tomó la decisión de enviarlo a Estados Unidos.

“Saquen la cuenta de cuándo comenzó la presencia de Alex Saab en Colombia, con esa cédula tuvo acceso a unas cosas. No hay ningún expediente que certifique que es venezolano, por eso tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela”.

Temas Relacionados

Alex SaabDictaduraVenezuelaColombianoEstados UnidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hombre borracho atacó a machetazos a su hermano por una herencia familiar en Barranquilla

Reportes oficiales indican que el enfrentamiento se agravó por el consumo de alcohol y resentimientos entre los involucrados, lo que terminó cobrando la vida de un adulto mayor, mientras que el agresor fue capturado

Hombre borracho atacó a machetazos a su hermano por una herencia familiar en Barranquilla

‘Fico’ Gutiérrez lanzó pullas a Petro por insistir en una Asamblea Constituyente en la recta final de su Gobierno: “La misma fórmula de siempre”

El alcalde de Medellín, en un mensaje publicado en la red social X, señaló que la iniciativa promovida por el presidente de la República buscaría ampliar el poder del actual mandatario bajo la promesa de reformas estructurales al Estado

‘Fico’ Gutiérrez lanzó pullas a Petro por insistir en una Asamblea Constituyente en la recta final de su Gobierno: “La misma fórmula de siempre”

Bryan Rovira, futbolista del Deportes Tolima, afirmó que la institución necesita un título: “No es por vender humo”

El mediocampista colombiano aseguró que van por la cuarta estrella para el equipo tolimense, es uno de los capitanes y más experimentados de la plantilla

Bryan Rovira, futbolista del Deportes Tolima, afirmó que la institución necesita un título: “No es por vender humo”

Mauricio Gómez atacó a María José Pizarro por asesinato de coordinador de De la Espriella: “Su Paz Total es la culpable de la violencia”

El exsenador acusó a sus adversarios de explotar la coyuntura y de actuar con motivaciones electorales, al asegurar que el país enfrenta una crisis de seguridad que supone amenazas concretas para la ciudadanía y la democracia

Mauricio Gómez atacó a María José Pizarro por asesinato de coordinador de De la Espriella: “Su Paz Total es la culpable de la violencia”

CAR reportó aumento en rescates y liberaciones de fauna silvestre en Sabana Centro: aves, reptiles y mamíferos, los más afectados

Un informe reciente revela la intensificación de casos atendidos por los equipos técnicos, evidenciando más interacción y peligro para aves, mamíferos y reptiles, lo que motiva llamados a la denuncia oportuna de tráfico y maltrato

CAR reportó aumento en rescates y liberaciones de fauna silvestre en Sabana Centro: aves, reptiles y mamíferos, los más afectados
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Luis Alfonso reveló los momentos incómodos que ha vivido con las fanáticas: “Me iba a pegar”

Esposa de Luis Alfonso reveló los momentos incómodos que ha vivido con las fanáticas: “Me iba a pegar”

Sara Corrales enterneció a sus fanáticos con la primera publicación de su bebé: “Un instante que partió mi vida en dos”

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Ana del Castillo fue captada bajando de un árbol unos mangos sin permiso y su reacción desató risas

El abogado de Shakira celebra la sentencia que tumba el caso fiscal de 2011 y argumentó que hubo "presión moral y psicológica"

Deportes

Bryan Rovira, futbolista del Deportes Tolima, afirmó que la institución necesita un título: “No es por vender humo”

Bryan Rovira, futbolista del Deportes Tolima, afirmó que la institución necesita un título: “No es por vender humo”

Jorge Bermúdez, ex selección Colombia, analizó la convocatoria de la Tricolor: “Llamar 55 jugadores es una exageración”

José Mourinho llegaría al Real Madrid: estos son los colombianos que ha dirigido “The Special One”

Envigado FC vs. Deportes Quindío: se define el primer gran finalista del Torneo BetPlay 2026-1

Tabla de posiciones de la Liga Femenina tras la fecha 11: Atlético Nacional, Deportivo Cali y América con cupo asegurado en las finales