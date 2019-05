Y comentó cómo resultó la experiencia: "Estuve en la cama con él y la pasé brutal. Mirá, cuando Diego está en Maradona, es tremendo, difícil, complicado. Pero cuando Diego es Diego, ¡te lo comés. Y yo me lo comí! La relación duró un par de meses, no me acuerdo si estaba o no con Claudia… Igual, yo pienso que todos somos cornudos. Tampoco me siento mal por lo que hice, en todo caso es un problema de él con su esposa y su familia".