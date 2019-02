"La línea, por suerte, se difunde bastante y a veces no damos abasto. Esto no es un call center, sino un servicio que se le brinda a la mujer para ayudarla con el tiempo que requiera. Por ahí hay que armar un escrito, pensar una estrategia en conjunto. No es decirle a la persona 'tocá el botón 2, o el 3'. Nos sentamos todos de manera interdisciplinaria: una abogada, una psicóloga y una trabajadora social. Cada una puede hacer interconsultas. Si la que llama convive con el agresor, tenemos todo un protocolo de seguridad para que la mujer no se ponga en riesgo", explica Palazzo.